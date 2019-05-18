وفاة خال الفنانة أنغام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
كشف الموسيقار محمد علي سليمان عن وفاة شقيق زوجته، وخال الفنانة أنغام.
وكتب سليمان، عبر صفحته على "فيسبوك": "انتقل إلى رحمة الله الأستاذ محمد إبراهيم عبد الله شقيق زوجتي وخال خالد وأنغام، ادعوا له بالرحمة والمغفرة، فكان نموذجا للطيبة والخلق".
يذكر أن الفنانة أنغام تغني تتر مسلسل حدوتة مُرة، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ومجدي كامل، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.
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