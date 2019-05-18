محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : مصراوى نشرت الفنانة دينا الشربينى عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام " صورًا تجمعها بالطفل ياسين الذى يشارك معها فى مسلسل "زى الشمس "، في دور يوسف. وعلقت دينا على الصور قائلة: "ياسين نجم النجوم - يوسف زى الشمس" يذكر أن ياسين هو ابن المطربة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، ويقدم أولى تجاربه التمثيلية من خلال هذا العمل.

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كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربينى تنشر صورًا مع نجل الراحلة "غنوة": "ياسين نجم النجوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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