بالصور| بينلوبي كروز وبانديراس يخطفان الأنظار في افتتاح فيلمهما بمهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نجحت النجمة الإسبانية الشهيرة بينلوبي كروز، والنجم أنطونيو بانديراس في خطف الأنظار اليوم الجمعة، على سجادة مهرجان كان السينمائي، في افتتاح فيلمهما "الألم والمجد"، الذي يحمل توقيع المخرج الإسباني الشهير بيدرو المودوفار.

وعرض الفيلم لأول مرة اليوم في عرضين للصحافة، كما هو متبع لأفلام المسابقة الرسمية.

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يروي الفيلم سلسلة من الأحداث للمخرج سلفادور مالو (أنطونيو بانديراس)، الذي تشهد مسيرته الفنية تراجعًا حادًا نتيجة للخيارات التي قام بها في حياته، حيث يتذكر طفولته الستينيات عندما هاجر مع أسرته إلى باتيرنا بحثًا عن الازدهار، وأول قصة حب في مدريد في الثمانينيات، وألم انهيار هذه العلاقة، والكتابة كعلاج للنسيان، والاكتشاف المبكر للسينما.

ويشراك في الفيلم المغنى الإسبانى أسير إتكسينديا، سيزر فيسنت، ليوناردو سباراجليا، جولييت سيرانو، نارا نوفاس، جوليان لوبيز.

ويشهد الفيلم ثاني تجربة بين بينلوبي كروز والمودوفار بعد فيلمهما "Volver" الفائز بجائزة أفضل سيناريو عام 2006.