محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : مصراوى نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام " صورة نادرة من كواليس أحد الأفلام التي جمعتها بالزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ79. وعلقت إسعادعليها قائلة: من كواليس الشغل مع الزعيم، تفتكروا ده فيلم ايه ؟ يذكر أن إسعاد قدمت مع الزعيم عدد من الأفلام ، بينها "شعبان تحت الصفر، المتسول، أمهات في المنفى، غاوي مشاكل، عمارة يعقوبيان، الزهايمر".

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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاد "الزعيم".. إسعاد يونس تنشر صورة نادرة معه بكواليس أحد الأفلام وتسأل جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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