فيديو| رسالة من حلا شيحة لعادل إمام في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت الفنانة حلا شيحة فيديو عبر حسابها على إنستجرام، تهنئ فيه الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده. وقالت شيحة، في الفيديو،: "أستاذ عادل أنا بحبك، وسعيدة إني اشتغلت معاك، وحاسة إنها حاجة تاريخية بالنسبة ليا". وأضافت: "محظوظة إني اشتغلت معاك، ومحظوظة إني اعرفك على المستوى الشخصي، بحبك وربنا يديم عليك الصحة، وأشوفك في أعمال متميزة وناجحة". ويحتفل الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ79، اليوم 17 مايو، الذي قدم عشرات الأعمال الناجحة في السينما والمسرح والتليفزيون، كان آخرها مسلسل عوالم خفية في رمضان 2018، وعملت حلا شيحة معه في فيلم عريس من جهة أمنية.

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