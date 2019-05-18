كيف عايدت فرح الهادي زوجها عقيل في عيد ميلاده؟

أشعلت الفنانة الكويتية فرح الهادي الأجواء مجددا، حيث احتفلت بعيد ميلاد زوجها الفنان عقيل الرئيسي عبر حسابها الخاص على “إنستقرام”، وقامت بنشر صورة لزوجها مع إضافة كلمات معبرة أرفقتها، قائلة: “اليوم هو يوم مميز ،، يوم ولد فيه توأم الروح و القلب حدث في مثل هذا اليوم أن ولدت لتكون لي و أكون لک.. وكل ميلاد وأنت تمتلك الجزء الأعظم في قلبي ..كل عام و أنت زوجي و حبيبي و كل حياتي و رفيقي و سندي طول العمر و منبع سعادتي دائما و أبدا “، تعبير فرح الهادي عن حبها لزوجها أشعل الصفحة وتلقت الكثير من التعليقات جمعت فيها العبارات والتهاني لعيد ميلاد زوجها وتمنوا لهما حياة سعيدة معاً.

على الصعيد الآخر كشفت الفنانة فرح الهادي منذ فترة عن حملها، وأكدت أنها ستغير أسلوب حياتها للأفضل لتحافظ على طفلها، ولا تخسره مره أخرى كما خسرت حملها الأول وأنه عليها تناول الطعام الصحي وأخذ الراحة التامة.