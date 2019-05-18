بالفيديو.. محمد إمام ينقذ رياض الخولي ونجلته من القتل في "هوجان"

تبدأ الحلقة 12 من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام، بتعدي "هوجان" بالضرب على شخص وحراسته لحماية رجل الأعمال "كمال اللباد".
ورجوع "لطفي الحراق" لبيته وعلامات الضرب تظهر عليه، وإتهام والدته بأن "نوجه" سبب كل ما يحدث له.
تدور أحداث الحلقة حول هجرة "نور" وهي هاجر أحمد، إبنة
تنتهي الحلقة 12 من "هوجان" بإستسماح "لطفي الحراق, حورس"
وتعرض "نور" للقتل أثناء رجوعها مع والدها "اللباد" بعد زيارة قبر أمها يتعدى عليهم مجموعة رجال يستقلون سيارتين، ولكن "هوجان" يتصدى لهم بكل شدة و يستخدم قوته الخارقة بتحريك السيارة، وإنقاذ "نور" بعد إصابتها بطلق ناري في كتفها.
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