بالفيديو.. محمد إمام ينقذ رياض الخولي ونجلته من القتل في "هوجان"

تبدأ الحلقة 12 من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام، بتعدي "هوجان" بالضرب على شخص وحراسته لحماية رجل الأعمال "كمال اللباد".

ورجوع "لطفي الحراق" لبيته وعلامات الضرب تظهر عليه، وإتهام والدته بأن "نوجه" سبب كل ما يحدث له.

تدور أحداث الحلقة حول هجرة "نور" وهي هاجر أحمد، إبنة

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رجل الأعمال "كمال اللباد" إلى كندا دون علم والدها، وبمجرد علمه يطلب منها ان تنتظره ليصفي أعمالة و يسافر معها ولكنها رفضت بسبب شكوكها بأنه وراء موت والدتها.

تنتهي الحلقة 12 من "هوجان" بإستسماح "لطفي الحراق, حورس"

لـ "بهلول" حتى يتمكنوا من معرفة مكان فلوسه، ولكن مقابل ان يسامحهم طلب منهم انهم يتتبعوا "هوجان" لمعرفة ما وراء تغيره هكذا.

وتعرض "نور" للقتل أثناء رجوعها مع والدها "اللباد" بعد زيارة قبر أمها يتعدى عليهم مجموعة رجال يستقلون سيارتين، ولكن "هوجان" يتصدى لهم بكل شدة و يستخدم قوته الخارقة بتحريك السيارة، وإنقاذ "نور" بعد إصابتها بطلق ناري في كتفها.