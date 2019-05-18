هاجر عفيفي :رؤوف عبد العزيز لدية رؤية مختلفة للممثلين ..وقدمني للجمهور بشكل جديد في"قمر هادي"

أعربت الفنانة هاجر عفيفي عن سعادتها بردود الأفعال الرائعة التي تلقتها عن تقديمها لشخصية "سمر" خلال السياق الدرامي لمسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة وتحت قيادة المخرج المبدع رؤوف عبد العزيز في ثاني تعاون بينهم بعدما تعاونا سويا من قبل في مسلسل "طاقة نور" رمضان قبل الماضي مشيرة إلي أن ترشيحها للمسلسل جاء من قبل المخرج المنفذ محمود سليم و المخرج رؤوف عبد العزيز .

وأفادت هاجر أنه من حسن حظها التعاون للمرة الثانية مع مخرج لديه رؤية مختلفة للممثلين المشاركين معه ودائما ما يقدمهم في شكل جديد ومختلف عليهم ومفاجأة للمشاهدين مشيرة إلي أن

له فضل في تقديمها هذا العام في منطقة جديدة عليها تماما لأول مرة من خلال شخصية "سمر" التي فجرت طاقات تمثيلية لم تكن تعلم بوجودها داخلها بسبب رؤوف عبد العزيز.

وأوضحت هاجر أنها تحمست للشخصية بمجرد عرضها عليها خاصة أنها شخصية مركبة وصعبة جدا ولكنها تحتوى على مساحة تمثيلية كبيرة تظهر من خلالها طاقتها الفنية التي لا يعلم عنها الجمهور شيء وهذا ما حدث بالفعل فمجرد عرض المسلسل تلقت ردود فعل غير متوقعه عليها.

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وتابعت هاجر " أن صعوبة الشخصية تكمن

في أنها تريد أن توصل للجمهور كل المشاعر التي تشعر بها ليعيش معها الحالة خاصة أنها شخصية محيرة ما بين التعاطف معها أو لا، فأحيانا تجدها فتاة ضعيفة حنونة ولكنها في نفس الوقت تفعل أشياء تدل على قسوتها و قوة شخصيتها وكل هذه الأشياء جعلت الشخصية ثرية بالتفاصيل والأحداث مؤكدة أنها خلال الحلقات المقبلة تحتوى شخصيتها على العديد من التطورات والمفاجأة الصادمة للجمهور.

ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون.