محمد رمضان يدخل السجن في "زلزال"

يظهر في الحلقة 12 من مسلسل زلزال، أن خليل السياح، وافق على أن يتقدم محمد حربي لـ إبنته أمل ويذهب إليه في بيته، كي يهينه ويقلل منه، ويقوم نسيبه عضو مجلس الشعب، بضرب زلزال"بالقلم"، فيرد له الضربة، وبسبب ذلك يدخل السجن.

ويذهب عم جبرايل إلى خليل يترجاه أن يُخرج زلزال من الحبس لأن لديه امتحانات، وهو ما يرفضه خليل ويقول له أنه سيرى هذا الموضوع بعد الامتحانات، وتقول أمل لوالدها أنه موافقة على الزواج من الدكتور عبد الحليم

بشرط خروج زلزال من السجن.

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وتشهد الحلقة وفاة والد صافية وهو في السجن بذبحة صدرية، ويوصي قبل موته محمد حربي كرامة على ابنته.

والمسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى، حسام داغر وسلوى عثمان وحنان سليمان، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.