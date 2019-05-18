مصطفى خاطر يتعاون مع إيمي سالم في "طلقة حظ"

تبدأ الحلقة 12 من مسلسل طلقة حظ، بعودة عبد الصبور إلى بيته في ظل تواجد كل من شقيقاته الأربعة وزوجته، ويدخل عليهم الضابط، ويحاول أن يلقي القبض على عبد الصبور.
ويقول عبد الصبور للضابط أن معه حزام ناسف، ويهرب مجددًا، ويتركه الضابط يهرب كي يراقبه ويفهم قصته، وتظهر خلال الحلقة سيدة تدعى أنها زوجة القتيل، الذي كان عبد الصبور متهما بقتله،
وفي نهاية الحلقة، يتصل عبد الصبور بـ نرمين، التي تجسد دورها الفنانة إيمي سالم، ويقول أنه نفذ كل ما طلبته منه.
والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.
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