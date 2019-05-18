بسنت عثمان من خشبة المسرح إلى بطولة فوازير ''أنا ملك''

تشارك الممثلة المسرحية بسنت عثمان خلال الموسم الرمضاني في تجربة جديدة اذاعية تتمثل في بطولة فوازير ''أنا ملك'' التي تبث يوميا الساعة ٣:٥٥ على إذاعة الشرق الأوسط إلى جانب

أحمد صيام وإنعام الجريتلي وإخراج تامر حسني.

تتطرق الفوازير الي مواضيع مختلفة خاصة بحقوق المرأة، كما تشارك بسنت مع الفنان أحمد بدير في

البرنامج الاجتماعي ''يوميات بدير'' إخراج فاطمة حسن ويذاع يوميا على البرنامج العام.

يذكر أن بسنت عثمان ممثلة ومدربة مسرح عملت لأكثر من ١٠ سنوات في فرق مختلفة في الاسكندرية، وحصلت على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان المسرح بوجدة المغربية.