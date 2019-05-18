تبدأ الحلقة 12 من مسلسل الواد سيد الشحات، بوجود سكر وسيد وهو يرتدى زي أرنب في الحقل، ويتصل سكر بأشخاص يقول لهم أن هناك أرنبا في "الغيط"، ويرصد لهم 5 الآف جنيه، لمن يقتله.
ويصاب سيد في ذراعه، وبعدها يحاول سيد وريتاج وفخر معرفة مكان "فلوس" أرض والدةريتاج التي باعتها، إلا أنها يفشلون في ذلك، ويستدرج سيد سكر لمعرفة المكان، فيقول له في الأسطبل عند "المهرة" صفاء.
ويذهبون إلى الأسطبل، ولكنهم سكر هناك، ويكتشف خططتهم لسرقة الـ 20 مليون جنيه، ويقرر أن يبلغ عنهم البوليس،
والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي.
كانت هذه تفاصيل خبر في الواد سيد الشحات.. أكرم حسني يخدع أحمد فهمي وهنا الزاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.