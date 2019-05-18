في الواد سيد الشحات.. أكرم حسني يخدع أحمد فهمي وهنا الزاهد

تبدأ الحلقة 12 من مسلسل الواد سيد الشحات، بوجود سكر وسيد وهو يرتدى زي أرنب في الحقل، ويتصل سكر بأشخاص يقول لهم أن هناك أرنبا في "الغيط"، ويرصد لهم 5 الآف جنيه، لمن يقتله.

ويصاب سيد في ذراعه، وبعدها يحاول سيد وريتاج وفخر معرفة مكان "فلوس" أرض والدة

ريتاج التي باعتها، إلا أنها يفشلون في ذلك، ويستدرج سيد سكر لمعرفة المكان، فيقول له في الأسطبل عند "المهرة" صفاء.

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ويذهبون إلى الأسطبل، ولكنهم سكر هناك، ويكتشف خططتهم لسرقة الـ 20 مليون جنيه، ويقرر أن يبلغ عنهم البوليس،

إلا أن ريتاج تقول له أن فعلت ذلك لأن سيد سيقت إذا لم تأخذ الفلوس، فيتراجع عن قراره، ويخبرهم بأنه سيقول لهم مكان الافلوس، ويأخذون الصندوق إلا أنهم يتفاجئئون عند فتحه أنه صندوق نحل.

والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي.