شاهد.. تعليق أحمد السقا علي "ولد الغلابة"

نشر الفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، اليوم، تغريدة علق بها على أحداث مسلسله ولد الغلابة . وكتب السقا: ‏فيه ناس بيفهموا الحنية ضعف وخوف مبيفهموش أن الحنيه رقة قلب ‎#ولد_الغلابة . أن الحنيه رقة قلب ‎#ولد_الغلابة . ويخوض الفنان أحمد السقا السباق الرمضاني بمسلسل ولد الغلابة ، الذي يحقق ردود أفعال إيجابية، ونسب مشاهدة عالية حتى الآن، ويشاركه في بطولته كل من محمد ممدوح ، هادى الجيار، إدوارد، إنجى المقدم، مى عمر، هبة مجدى، ريم سامى، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى.

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