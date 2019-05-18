فيديو.. بوسي تعرض مبلغا ماليا على مي عز الدين لتترك المدرسة في "البرنسيسة بيسة"

تبدأ الحلقة 12 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, بتقسيم "سلامة" محامي "بيسة" للمدرسة لـ جزءين, جزء تديره "شويكار" والجزء الثاني تديره "بيسة". والجزء الثاني تديره "بيسة". تدور أحداث الحلقة حول مكايد سيدة الأعمال "شويكار" ضد "بيسة" لتضطرها للانسحاب من المدرسة مقابل مبلغ مالي. Advertisements تنتهي الحلقة 12 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" برجوع "مرعي" لبيت "سكسكة" ولكن عند علمها بوجودة تفرض علية إتاوة 2000 جنية مقابل رجوعة.

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