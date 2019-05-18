كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلاف بين حمادة هلال وآيتن عامر ينتهي بالصلح في "ابن أصول" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدث خلاف بين نعمة "ايتن عامر"، وهشام "حمادة هلال"، وذلك بسبب اجهاضها حيث توقع هشام أنها قامت بفعل ذلك للطلاق منه، ولكنها أكدت أنها تحبه ولا تستطيع أن تستغني عنه وذلك خلال أحداث الحلقة ١٢ من مسلسل "ابن اصول" وانتهي بالصلح.

تذيع شبكة قنوات dmc مسلسل "ابن أصول" للنجم حمادة هلال، فى تمام الساعة 8 مساءً، والإعادة 3 ونصف فجرًا وكذلك في الثانية ظهرا، أما على قناة "dmc دراما" فيعرض في الساعة 11 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 12 ظهرًا والرابعة عصرًا.

"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجي، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي.