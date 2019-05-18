شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى فى عيد ميلاد عادل إمام: يا اسم محفور فى قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يترك النجم أحمد حلمى فرصة عيد ميلاد الفنان الكبير الزعيم عادل إمام دون أن يقدم له التهانى من خلال نشره لصورة تجمعه بالزعيم على حسابه الشخصى، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا اسم محفور فى قلوبنا.. كل سنة وانت طيب يا زعيم وعقبال مليون سنة يا رب".

وغاب النجم الكبير عادل إمام عن السباق الرمضانى هذا العام، حيث توقف تصوير مسلسله الجديد الذى كان مقررا عرضه خلال موسم رمضان الحالى، وخلال الـ7 أعوام الماضية قدم الزعيم مسلسلات متتالية وهى: "فرقة ناجى عطا لله"، من إخراج رامى إمام، مسلسل "العراف"، إخراج رامى إمام، مسلسل "صاحب السعادة"، إخراج رامى إمام، مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، إخراج رامى إمام، مسلسل "مأمون وشركاه"، مسلسل "عفاريت عدلى علام" ومسلسل "عوالم خفية".