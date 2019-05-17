مدريد تُبرئ شاكيرا من سرقة لحن "بيثيكليتا"

حصلت النجمة الكولومبية شاكيرا ومواطنها كارلوس فيفيس، على حكمٍ بالبراءة من محكمة تجارية في مدريد، من تهمة سرقة لحن أغنيتها الناجحة "بيثيكليتا" من مُغنٍ كوبي.

وكان المغني الكوبي ليفام يزعم أن "لا بيثيكليتا" مستوحاة من أغنيته "يو تي كييرو تانتو" الصادرة سنة 1997. ويمكن لليفام استئناف الحكم الصادر أمس الخميس.

وأغنية "لا بيثيكليتا" التي تؤديها النجمة الكولومبية مع مواطنها كارلوس فيفيس نالت سنة 2016 جائزة "غرامي" لأفضل أغنية بنسختها الأميركية اللاتينية.

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شاكيرا تَمثُل أمام محكمة مدريد للردّ على مزاعم سرقة إحدى أغنياتها