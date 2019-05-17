اوركسترا القاهرة السيمفوني يقدّم حفلاً موسيقيًا على المسرح الكبير في دار الأوبرا

القاهرة - لايف استايل
يقدم اوركسترا القاهرة السيمفوني حفلاً بقيادة المايسترو وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي ومشاركة عازف التشيللو شادي درويش وذلك في التاسعة والنصف مساء السبت 18 مايو على المسرح الكبير .
يتضمن البرنامج مختارات من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها فوكاليز للفيولينة والاوركسترا لـ رحمانينوف ، سيرينادة حزينة للفيولينة والاوركسترا لـ تشايكوفسكي ، كونشيرتو التشيللو والاوركسترا لـ هايدن ، السيمفونية الثانية لـ بيتهوفن .
تأسس اوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1959 علي يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يساهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر ، شارك الاوركسترا في عدد من المهرجانات الناجحة منها مهرجان اتجاهات عربية ، مهرجان بيتهوفن ومهرجان موسيقى القرن العشرين .
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