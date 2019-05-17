اوركسترا القاهرة السيمفوني يقدّم حفلاً موسيقيًا على المسرح الكبير في دار الأوبرا

يقدم اوركسترا القاهرة السيمفوني حفلاً بقيادة المايسترو وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي ومشاركة عازف التشيللو شادي درويش وذلك في التاسعة والنصف مساء السبت 18 مايو على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مختارات من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها فوكاليز للفيولينة والاوركسترا لـ رحمانينوف ، سيرينادة حزينة للفيولينة والاوركسترا لـ تشايكوفسكي ، كونشيرتو التشيللو والاوركسترا لـ هايدن ، السيمفونية الثانية لـ بيتهوفن .

تأسس اوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1959 علي يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يساهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر ، شارك الاوركسترا في عدد من المهرجانات الناجحة منها مهرجان اتجاهات عربية ، مهرجان بيتهوفن ومهرجان موسيقى القرن العشرين .

قد يهمك أيضا:فرقة "الأوركسترا الوطنية الأردنيَّة" تخصِّص حفلة لنصرة القدس في عمَّان

لبنان بعلبكي يقدّم تشايكوفسكي ضمن أمسية موسيقية