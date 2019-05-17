عبدالباسط حمودة يتعاون مع محمد مهران في أغنية "سينجل" جديدة

يتعاون المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة مع الشاعر محمد مهران في أغنية سينجل جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، وهى من ألحان أحمد نبيل، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة عبر الإذاعات.

طرح عبد الباسط حمودة أغنية جديدة والتي تحمل اسم "كازانوفا" والتى يشارك مع بالغناء المطرب إيساف وهى من كلمات عماد عبيد، ألحان هاني فاروق.

يذكر أن آخر أعمال عبد الباسط حمودة كليب جديدة بعنوان "حسب الظروف"، والأغنية من كلمات عماد عبيد، ألحان شريف حمدان، توزيع طه الحكيم.

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