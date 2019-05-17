محمد عادل إمام يهنئ والده بذكرى عيد ميلاده

حرص الفنان محمد إمام، على تهنئة والده الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة 17 مايو/ أيار.

وقال إمام، "تروح أجيال وتيجى أجيال، تظهر نجوم وتختفى نجوم، تتغير الأذواق وتتبدل الأحوال ويفضل الزعيم زعيم".

وغاب النجم الكبير عادل إمام عن السباق الرمضاني هذا العام، حيث توقف تصوير مسلسله الجديد الذي كان مقررا عرضه خلال موسم رمضان الحالي، وخلال الـ 7 أعوام الماضية قدم الزعيم مسلسلات متتالية وهى"فرقة ناجى عطالله"، من إخراج رامي إمام، مسلسل "العراف" ، إخراج رامي إمام، مسلسل "صاحب السعادة"، إخراج رامي إمام، مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، إخراج رامي إمام، مسلسل "مأمون وشركاه"، مسلسل "عفاريت عدلي علام" ومسلسل عوالم خفية .

بينما يحقق محمد عادل إمام، نجاحا كبيرا من خلال مسلسله "هوجان" الذي يعرض خلال موسم دراما رمضان الحالي، ويعرض على شبكة قنوات الحياة الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

Advertisements

ويشارك محمد إمام في بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولي، عايدة رياض، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبدالرسول، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سنيرجي.

قد يهمك أيضا:محمد إمام ينتقل إلي المنصورية من أجل تصوير مسلسل "هوجان"

محمد إمام ينشر صور جديدة من مسلسل "هوجان"