شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 12 من علامة استفهام.. إدوارد يكتشف خيانة زوجته نورهان مع عماد رشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "علامة استفهام" أحداثا جديدة، خاصة بعد قراءة "سامح" هيثم أحمد زكى الطبيب النفسى لأجندة الملحوظات التى كتبها "طارق" علوانى" إدوارد، والذى كان يعالج "نوح الشواف" محمد رجب قبل ظهوره كشخص متوفى منذ بداية أحداث المسلسل، رغم ظهوره بالحلقة السابقة بأنه على قيد الحياة دون أن يعلم أحد.

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واكتشف "سامح" أنه أثناء إحدى جلسات "طارق" مع "نوح" كان يخبره بمعرفته لخيانة زوجته "هيمت" نورهان مع "محمود" عماد رشاد رئيس المستشفى التى يعمل بها، خاصة بعد رؤيته لهما بنزولهما سويا من إحدى العقارات، وسأل حارس هذا العقار ليقول له بأنه لا علم له ولكن كل الشقق هنا مفروشة، الأمر الذى صدم "سامح" بعد معرفته لهذا الخبر الصادم.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.