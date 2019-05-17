هل اعتبرت السندرا امبروسيو بيلا جديد قدوتها فـ"نحتت إطلالتها" من 2016؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة والسوبر موديل السندرا امبروسيو أن توجه الأنظار نحوها أمس خلال حضورها عرض فيلم " Les Miserables " بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 و المستمرة حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية .
ظهرت السندرا ذات الـ38 عام مرتديه فستان مثير باللون الأحمر حمل إمضاء دار أزياء " Julien Macdonald " و اختارت حذائها من مجموعة " Giuseppe Zanotti " .
و قد وضعت السندرا امبروسيو محط لأنتقاد قطاع كبير من المعنيين بالأزياء و الموضة ومن متابعي مهرجان "كان " و الذين اتهموها بأنها فضلت " نحت " إطلالة السوبر موديل بيلا حديد و التي ظهرت في 2016 باحدي فعاليات مهرجان كان السينمائي باطلالة قريبة جدا من التي ظهرت بها امبروسيو ، و ذلك لكي تضمن السندرا إثارة الكثير من الجدل مثلما حدث مع بيلا في ذلك الحين ، إلا أن إثارة الجدل هذه المرة كانت بسبب أن اطلالاتها تشابهت مع بيلا التي اختارت فستانها المصنوع من الحرير باللون الاحمر من مجموعة تصميمات دار أزياء " Alexandre Vauthier " .
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