شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تانيا صالح تتألق فى سهرة رمضانية بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، منذ قليل، المطربة اللبنانية تانيا صالح إحياء حفل غنائى، ضمن سهرات شهر رمضان داخل المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. وقدمت تانيا خلال الحفل الذى امتد لساعة متصلة عددا من أغنياتها، بالإضافة إلى أغان لمطربين آخرين منه، "شىء عجيب كيف ماشى"، "راضى"، "وعجبى" وهى من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين وهى إحدى أغانى ألبومها الجديد، وقدمت شكرها بعد ذلك لدار الأوبرا لاستضافتها على إحدى مسارحها.

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