شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر عفيفى: شخصيتى فى "قمر هادى" مركبة وصعبة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة هاجر عفيفى عن سعادتها بردود الفعل التى تلقتها عن تقديمها لشخصية "سمر" خلال السباق الدرامى لمسلسل "قمر هادى" بطولة النجم هانى سلامة وتحت قيادة المخرج المبدع رؤوف عبد العزيز فى ثانى تعاون بينهما، بعدما تعاونا سويا من قبل فى مسلسل "طاقة نور" رمضان قبل الماضى، مشيرة إلى أن ترشيحها للمسلسل جاء من قبل المخرج المنفذ محمود سليم والمخرج رؤوف عبد العزيز.

وأفادت هاجر أنه من حسن حظها التعاون للمرة الثانية مع مخرج لديه رؤية مختلفة للممثلين المشاركين معه ودائما ما يقدمهم فى شكل جديد ومختلف عليهم ومفاجأة للمشاهدين، مشيرة إلى أن له فضل فى تقديمها هذا العام فى منطقة جديدة عليها تماما لأول مرة من خلال شخصية "سمر"، التى فجرت طاقات تمثيلية لم تكن تعلم بوجودها داخلها بسبب رؤوف عبد العزيز.













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وأوضحت هاجر أنها تحمست للشخصية بمجرد عرضها عليها، خاصة أنها شخصية مركبة وصعبة جدا ولكنها تحتوى على مساحة تمثيلية كبيرة تظهر من خلالها طاقتها الفنية التى لا يعلم عنها الجمهور شيئا، وهذا ما حدث بالفعل فمجرد عرض المسلسل تلقت ردود فعل غير متوقعة عليها.

وتابعت هاجر أن صعوبة الشخصية تكمن فى أنها تريد أن توصل للجمهور كل المشاعر التى تشعر بها ليعيش معها الحالة، خاصة أنها شخصية محيرة ما بين التعاطف معها أو لا، فأحيانا تجدها فتاة ضعيفة حنونة ولكنها فى نفس الوقت تفعل أشياء تدل على قسوتها وقوة شخصيتها وكل هذه الأشياء جعلت الشخصية ثرية بالتفاصيل والأحداث، مؤكدة أنها خلال الحلقات المقبلة تحتوى شخصيتها على العديد من التطورات والمفاجأة الصادمة للجمهور.

ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذى يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا فى مسلسلى "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هانى سلامة ويسرا اللوزى وداليا مصطفى ومحسن محيى الدين ورشدى الشامى ونورهان ومريم حسن وهادى الجيار وحمزة العيلى وهاجر عفيفى وآية سماحة وهايدى رفعت وكريم سرور، وآخرون.