شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر : محطة أجنبية تعمل فى مصر تشكل لجنة لدراسة وتقييم أبليكيشن Watch it والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علمت الخليج 365 من مصادر إعلامية خاصة أن إحدى المحطات الأجنبية العاملة فى مصر شكلت لجنة موسعة لدراسة وتقييم أبليكشن Watch it وتقييم الدور الذى يلعبه فى السوق الإعلامى والدرامى
وقالت المصادر إن بعض الأطراف فى السوق الإعلامى والدرامى قد شنت حربا على أبليكشن Watch it وما يقدمه من خدمات للمشاهدين المصريين والعرب ، إلا أن نجاح التطبيق منذ إطلاقه أفشل محاولات هذه الأطراف
وأفادت المصادر أن الأطراف المشار إليها تسعى من ناحية أخرى إلى إبعاد عدد من شركات الإنتاج الفنية عن المشاركة فى التطبيق الجديد ، بعد النجاح الذى حققه خلال الفترة الوجيزة الماضية
وسنوافيكم بالتفاصيل
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر : محطة أجنبية تعمل فى مصر تشكل لجنة لدراسة وتقييم أبليكيشن Watch it لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.