شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر : محطة أجنبية تعمل فى مصر تشكل لجنة لدراسة وتقييم أبليكيشن Watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علمت الخليج 365 من مصادر إعلامية خاصة أن إحدى المحطات الأجنبية العاملة فى مصر شكلت لجنة موسعة لدراسة وتقييم أبليكشن Watch it وتقييم الدور الذى يلعبه فى السوق الإعلامى والدرامى

وقالت المصادر إن بعض الأطراف فى السوق الإعلامى والدرامى قد شنت حربا على أبليكشن Watch it وما يقدمه من خدمات للمشاهدين المصريين والعرب ، إلا أن نجاح التطبيق منذ إطلاقه أفشل محاولات هذه الأطراف

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وأفادت المصادر أن الأطراف المشار إليها تسعى من ناحية أخرى إلى إبعاد عدد من شركات الإنتاج الفنية عن المشاركة فى التطبيق الجديد ، بعد النجاح الذى حققه خلال الفترة الوجيزة الماضية

وسنوافيكم بالتفاصيل