شكرا لقرائتكم خبر عن بدل الحدوتة 3 الحلقة 12.. دينا سمير غانم تستضيف أحمد رزق وتبحث له عن عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الـ12 من مسلسل "بدل الحدوتة 3" بـ"لهفة" دنيا سمير غانم وهى تذهب إلى مزور لتزوير دعوة دخول لحفلة تضم مشاهير شبكة التواصل الاجتماعى، وفى نفس الوقت يتم إسناد الإشراف على الحفلة لأحمد رزق "مظهر" الذى يدير الحفلة بنظام صارم، فى حين يقابل شخصا آخر هو رئيس الوردية وليس مظهر ويعلم أن ما حدث هو سوء تفاهم ويوافق مظهر على العمل جرسون فى الحفلة .

أما لهفة فيكتشف الأمن الدعوة المزورة ويمنعها من دخول الحفلة فتحتال وتدخل عن طريق مركب من ناحية النيل، وتقابل مظهر وتقنعه أنها ضمن فريق العمل فى المطبخ فيتركها تدخل الحفلة، فتقابل العديد من مشاهير "النت"، وتحاول التقرب لهم دون جدوى.

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يكتشف مظهر أن لهفة ما هى إلا متسللة وكذبت عليه فيحاول البحث عنها فى الحفلة وتحدث مشكلة ومشادة بينهما تؤدى إلى طردهما معا من الحفلة، فتعرض عليه لهفة أن يقوم هو بتعليمها "الإتيكيت" فيرفض ويذهب إلى "البنسيون"، ليجد حقيبته بالخارج مطرودا من البنسيون فى حين تنتظره لهفة بالسيارة وتأخذه إلى منزلها وتعرفه بوالدها "سمير غانم" ووزوجة أبيها "شيماء سيف".

تعرض لهفة على زوجة أبيها أن يعمل معها مظهر فى "السيبر" فى حين تتلقى هى خبر كالصاعقة بأن حساباتها على السوشيال ميديا قد تم اختراقها ومسح جميع بياناتها.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.