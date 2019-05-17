شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى لـ عادل إمام: كل سنة وأنت مكبر الجى ومروق الدى يا زعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم أحمد مكى الزعيم عادل إمام فى عيد ميلاده، ونشر صورة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من فيلم "مرجان أحمد مرجان"، وعلق قائلا: "كل سنة وأنت مكبر الجى ومروق الدى يا زعيم.. عيد ميلاد سعيد بسلطانه ببنا عنوجه".

وكان فيلم مرجان أحمد مرجان الانطلاقة الحقيقية للنجم أحمد مكى الذى قدم خلاله شخصية H دبور، بعدها قدم الشخصية فى فيلم من بطولته، ليصبح أحد نجوم السينما والدراما.

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