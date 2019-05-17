تامر حسني يهنئ الزعيم فى عيد ميلاده ويشكر "mbc"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجه الفنان تامر حسني التهنئة للفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ79، الذي يوافق اليوم 17 مايو، كما وجه الشكر لقناة mbc مصر على فيديو الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم.

ونشر تامر صورة تجمعه بالزعيم عبر حسابه على "إنستجرام" معلقا: "الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم أستاذنا وأسطورتنا المصرية العربية العظيمة عادل إمام، بأغنية جميلة من كلمات وألحان ودود وتوزيع أماديو، بصراحة موقف محترم من mbc، وصناع الأغنية احسنتوا".

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وأضاف: "وأنا هنا على صفحتي الخاصة مع حبايبي بنحتفل بيك يا زعيم، كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي".

وتحتفل قناة mbc مصر بشكل خاص بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، من خلال فيديو تعرضه في الفواصل الإعلانية، يتضمن مشاهد من أعماله ولحظات شخصية وعائلية، مصحوبة بأغنية مهداة له.