شاهد: إعلان الجزء الجديد من “سبايدر مان”.. و 8 أخطاء يجب أن يتجنبها !

قررت شركة Marvel أن تحمس جمهور سلسلة “سبايدرمان” الجديدة لمشاهدة الجزء الثاني المقرر طرحه في أول يوليو المقبل وطرحت إعلانا جديدا يكشف عن رد فعل “سبايدرمان” بعد موت “إيرن مان” في نهاية Avengers: Endgame، ويتضمن أيضًا لمحات من رحلته إلى أوروبا، ولقائه بـ”ميستريو”.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه محبو البطل الخارق ماذا سيحدث في آخر أفلام المرحلة الثالثة لعالم مارفل السينمائي، فإن أفلام “سبايدرمان” تتعثر قليلا في أجزائها الثانية فقد جرت العادة أن تكون الأجزاء اللاحقة لفيلم الافتتاحية أضعف قليلا، باستثناء فيلم Spider-Man 2 لسام رايمي لذا، سنلقي نظرة على الأخطاء التي اقترفها صناع سلاسل “سبايدرمان” الماضية، آملا في أن يتجنبها الجزء الجديد الذي يحمل اسم Spider-Man: Far from Home، وفقا لما ورد على Screen Rant.

الكثير من الأشرار

تبدو أفلام “سبايدرمان” تتبع نسق واحد في صناعة الأجزاء، حيث تبلغ الذروة في الجزء الأول، ثم تبدأ في الزج بالكثير من الأشرار فيما بعد، حتى يصبح المشاهدون ضائعين بينهم، فعلى سبيل المثال، كان من المفترض أن يركز فيلم Spider-Man 3 على “ساند مان” و”جرين جوبلن”، لكن فجأة قررت شركة Sony أن يظهر “فينوم” في الفيلم أيضًا، تكرر الأمر أيضًا مع The Amazing Spider-Man 2، الذي قدم “جوبلن” و”إليكترو”، و”رينو” في فيلم واحد، على الفيلم الجديد أن يتجنب هذا الأمر، فهناك مجموعة “إلمنتيلز”، وأيضًا “ميستريو” الذي ربما لا يكون شريرا مثلما هو الحال في القصص المصورة.

الكثير من البذل

كان من المعروف أن الفيلم الجديد سيشهد ظهور سبايدرمان ببذلة جديدة. وقد منحتننا الإعلانات الدعائية، فرصة مشاهدة البطل الخارق الذي يجسده توم هولاند، مرتديا أكثر من بذلة منها واحدة أحمر وأسود، وأخرى سوداء اللون تماما، المشكلة هنا، هي عدم توضيح سبب كثرة البذل، هذا الأمر حدث مع فيلم The Amazing Spider-Man، حيث ظهر الممثل أندرو جارفيلد ببذلة واحدة في البداية ثم مع صناعة الجزء الثاني تغيرت البذلة بلا أي سبب، لذك على صناع فيلم The Amazing Spider-Man إيجاد مبرر واضح يدفع البطل الخارق لتغيير بذلته باستمرار.

مؤثرات سيئة

لقد تجنب الجزء الأول من السلسة الجديدة، Spider-Man: Homecoming، خطأ تنفيذ مؤثرات بصرية سيئة. لكن غالبية أفلام “سبايدرمان” واجهت أزمة كبيرة مع تقنية CGI. فعلى سبيل المثال، ظهر “فينو” بصورة في Spider-Man 3، نظرا لعدم التدقيق في تفاصيل الشكل الخارجي، على الجزء الجديد تفادي هذه الأخطاء الصغيرة، خاصة وأننا أصبحنا في عام 2019.

قصص فرعية غير مهمة

في هذه النقطة تحديدا، طالت المشكلة الجزء الأول من سلسلة “سبايدرمان” الجديدة، ففي مشهد ما بعد التترات، ظهر “سكوربيون” في مشهد مواجهة بينه وبين “فالتشر”، لدرجة أن البعض توقع أن “سكوربيون” سيكون واحدا من أبطال الجزء الثاني، لكن ذلك تبين أنه أمر غير صحيح، الأمر ليس بجديد على سلاسل “سبايدرمان”، فقد حدث من قبل في فيلم Spider-Man 3 الذي استغرق وقتا في قصة مثلث الحب بين (بيتر/جوين/ماري جين)، وقد كان من المتوقع بالطبعا أن ينتهي الأمر بالثنائي (بيتر وماري جين) سويا.

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البطل ينقذ البطلة

إذا كان هناك شيئا متكررا بين أفلام “سبايدرمان”، فهو أن البطلات في حاجة إلى الأبطال لإتقاذهن على الدوام، فمثلا في أفلام سام رايمي، كان “سبايدرمان” ينقذ “ماري جين” من الأشرار مثل “جرين جوبلين”، و”دكتور أكتوباس”، و”ساند مان”، ليس من المنطقي أن نرى ذلك على الشاشة الآن، في وقت يحفل عالم مارفل السينمائي فيه بالبطلات القويات.

حقيقة سبايدرمان

بصرف النظر عن العمة ماري، كيف لم يعلم أصدقاء “بيتر باركر/سبايدرمان” حقيقته؟ كيف احتاج كل من “ماري جين” وهاري أوسبرن” 3 سنوات، في ثلاثية سام رايمي، لإدراك حقيقة صديقهما الذي يتأخر دوما وتملء جسده الكدمات، في الإعلان الجديد، تقول “ماري جين” أن الأمر واضح، لكن إذا كانت Marvel تستخدم الجملة لتضلل الجمهور ويبدو أنها فقط تسخر منه ولا تعرف الحقيقة، فإن هذا أمر غير مبشر.

دافع الشر

على مدار أفلام “سبايدر مان”، وجد صناع السلاسل مشاكل في إبراز دافع الشرير الذي يلهث وراء “سبايدرمان”، باستثناء “جرين جوبلن” و”دوك أوك”، فمثلا نرى “إليكترو” و”ذا ليزارد” أصبحا شريرين لأنهما يجيدان فعل ذلك! كما أن “فالتشر” في السلسلة الجديدة يمارس الشر لحاجته إلى المال، مثلما فعل “ساند مان” من قبله، في Far From Home يحتاج الأشرار لدوافع قوية حقيقية لإقتراف أشياء فظيعة.

قتل شخصية محبوبة

في السنوات الماضية، أصبحت العادة هي قتل شخصية محبوبة في عالم “سبايدرمان”. فموت “هاري أوسبرن” كان مؤثرا للغاية في Spider-Man 3 حيث أن تضحيته أغلقت دائرة الثلاثية، وقد حدث ذلك أيضًا مع “جوين ستاسي” في The Amazing Spider-Man 2، وقد كان موت الشخصيتين على سبيل المثال، بمثابة بداية النهاية لسلاسلهما. فقد كان من الصعب تخيل عالم (بيتر باكر وماري جين) دون الطرف الثالث الذي يكمل العلاقة، وبالتأكيد بعد ما حدث في Avengers: Endgame، فإن الجمهور لا يحتاج إلى توديع شخص آخر مفضل.