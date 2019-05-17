أحمد السقا يضرب إنجي المقدم في "ولد الغلابة"

تبدأ الحلقة ١٢ من مسلسل ولد الغلابة، بالقبض على عيسى وفرح بعد اتهام صفية أخته له بقتل ضاحي، ويستجوبه ظابط المركز التي ذهبت له صفية، وكان عيسى وفرح وعبد القادر قد أخذوا كافة احتياطاتهم، وجاوبوا على كافة الأسئلة بشكل سليم دون أن يشك فيهم أحد، ٱلا أن عيسى يخاف كثيرًا من ذكاء عبد القادر، خادم فرح والمتهم بقتل ضاحي، ويخبر فرح بذلك وأن تأخذكافة ٱحتياطاتها.
يخرج عيسى وقمر وصفية من مركز الشرطة، ويطلب عيسى من فرح أن تظل في البلدة، ولا تسافر للقاهرة حتى لا يشك فيها الشرطة، ويطلب منها ألا تقابله أو تتحدث معه حتى لا يشك في أمرهما، وتغضب منه كثيرا وتؤكد له أنها لن تقابلة مرة أخرى.
يعاتب عيسى أخته على ما فعلته واتهامها له،
يحقق الظابط المسئول عن قضية عبد القادر وضاحي، مع حمزة أخ عيسى وقاتل فرح شقيقته، ويسأله عن عيسى، وعلمه أن كان تاجر مخدرات، وهنا ينكر حمزة ذلك، ويصف آخاه بكل احترام وامانة للظابط، ويؤكد على أن صفية قالت ذلك لحزنها على قمر وتطليقها من عامر.
تنتهي الحلقة بذهاب قريب عبد القادر قاتل ضاحي إلى عيسى بمنزله، ويطلب منه أن يتحدث معه بخصوص وعده هو وفرح لعبد القادر.
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