صورة.. أحمد فهمي يتعرض لوعكة صحية بسبب "الواد سيد الشحات"

تفاعل عدد من جمهور الفنان الشاب أحمد فهمي عبر السوشيال ميديا ، وجاء ذلك بسبب تعرضه إلى وعكة صحية أددت لنقله إلى المستشفى صباح اليوم الجمعة.

وطالب محبو أحمد فهمي وجمهوره، باقي المتابعين بالدعاء له بالشفاء وذلك بعدما أصيب بانخفاض في ضغط الدم أثناء تصوير مشاهده في مسلسل «الواد سيد

الشحات» المعروض حاليًا على قنوات dmc الفضائية.

مسلسل "الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن.