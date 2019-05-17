تفاعل عدد من جمهور الفنان الشاب أحمد فهمي عبر السوشيال ميديا ، وجاء ذلك بسبب تعرضه إلى وعكة صحية أددت لنقله إلى المستشفى صباح اليوم الجمعة.
وطالب محبو أحمد فهمي وجمهوره، باقي المتابعين بالدعاء له بالشفاء وذلك بعدما أصيب بانخفاض في ضغط الدم أثناء تصوير مشاهده في مسلسل «الواد سيد
مسلسل "الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. أحمد فهمي يتعرض لوعكة صحية بسبب "الواد سيد الشحات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.