غرد عدد من متابعي مسلسل "الواد سيد الشحات " علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمنشورات تشيد بأداء أحمد فهمي وهنا الزاهد في المسلسل. وكانت أبرز التعليقات"أحمد فهمي وهنا الزاهد في الواد سيد الشحات في مكان تاني في رمضان ده والله ضحك وهزار وكوميديا بلا دراما بلا اكتئاب". واخر قال"مسلسل الواد سيد الشحات دة بجد حاجه محصلتش في تاريخ الكوميديا المصرية ". بجد حاجه محصلتش في تاريخ الكوميديا المصرية ". فيما غرد اخر " مش عارفين تبطل ضحك". Advertisements وقال اخر " بجد حلي حاجه في رمضان السنه دى" فيما غرد متابع " هنا الزاهد ممثله كوميديه عاليه اوي دمها سكر" وكان مسلسل الواد سيد الشحات كان قد احتل صدارة تريند تويتر بعد الحلقات المميزة في العشر ايام الاوائل من رمضان مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي: " مش عارفين نبطل ضحك " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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