مشاكسات زوجية والعودة لدراما الأسرة

وسط التخمة الدرامية على العديد من الشاشات والفضائيات المختلفة، يحن البعض إلى متابعة الدراما الإذاعية التى كانت جاذبة للملايين فى سنوات مضت. ولكن ربما أثرت كثرة المسلسلات على متابعة الدراما الإذاعية.

من المسلسلات التى جذبت سمعى رغم أنها تذاع على قناة اليوتيوب مسلسل مشاكسات زوجية تأليف الإذاعية القديرة الدكتورة اعتماد عبدالحميد وهى فى الأصل لها باع طويل فى هذا المجال وهى باحثة فى شئون

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العلاقات الزوجية.

المسلسل كان من المفروض أن يذاع على شبكة الشرق الأوسط. ولكن لأسباب لا داعى لذكرها لم يذع المسلسل. ولكن جذب الأسماع على اليوتيوب الجديدة فى هذا المسلسل أن جميع الممثلين من طلاب معهد الإذاعة والتليفزيون يقودهم المخرج خالد فتح الله. المسلسل عبارة عن حلقات منفصلة متصلة. تناول العلاقات الأسرية العلاقة

بين الزوج وزوجته أو العلاقة بين الزوج والحماة وعلاقة الأبناء مع الآباء والأمهات وغيرها من أشكال الحياة والعلاقات داخل كل أسرة وهذ النوع من الدراما افتقدناه يحسب للإذاعة.

الدكتورة اعتماد عبدالحميد تناولها لمشاكل الأسرة التى تتطور بفعل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. واختيار ممثلين شباب يعبرون بصدق عن مشاكل جيلهم. تعول للجميع الدراما الإذاعية بخير وستظل مهما تعددت المسلسلات التليفزيونية ونحن فى حاجة لمؤلفين جدد للدراما سواء فى الإذاعة والتليفزيون يعبرون عن الواقع دون إسفاف أو ابتذال.

كما فعلت مؤلفة مشاكسات زوجية الدكتورة اعتماد عبدالحميد.