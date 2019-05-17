الموت يفجع أنغام بحالة وفاة في رمضان

أعلن الموسيقار محمد علي سليمان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيق زوجته وخال ابنته الفنانة أنغام، وذلكعصر اليوم.
وكتب محمد علي سليمان في منشوره على فيسبوك، قائلًا: «انتقل الى رحمة الله الأستاذ
ولم يكشف محمد علي سليمان عن موعد تشييع الجثمان، أو إقامة العزاء حتى الآن.
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