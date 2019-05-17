الموت يفجع أنغام بحالة وفاة في رمضان

أعلن الموسيقار محمد علي سليمان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيق زوجته وخال ابنته الفنانة أنغام، وذلك عصر اليوم. عصر اليوم. وكتب محمد علي سليمان في منشوره على فيسبوك، قائلًا: «انتقل الى رحمة الله الأستاذ محمد إبراهيم عبد الله شقيق زوجتى وخال خالد وأنغام ادعوا له بالرحمة والمغفرة فكان نموذجا للطيبة والخلق». ولم يكشف محمد علي سليمان عن موعد تشييع الجثمان، أو إقامة العزاء حتى الآن.



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