طاهر أبو ليلة و نور قدري ضيفا الحلقة الثانية عشرة من "رامز في الشلال"

يحل اليوم النجم طاهر أبو ليلة، و النجمة نور قدري ضيفا علي الحلقة الثانية عشرة من برنامج "رامز في الشلال"، الذي يذاع على

شاشة قناة mbc misr.

يذكر أن الفنان رامز جلال طرح في رمضان الماضي، برنامج مقالب بعنوان "رامز