كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هنادي مهني تدافع عن محمد رمضان وتضحي بحبها في "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "زلزال"، وقوف "أمل" هنادي مهنى، في وجه والدها "خليل السواح" ماجد المصري، للدفاع عن "محمد حربي" محمد رمضان، بعد تورطه في قضية صفع عضو مجلس الشعب "قاسم" محمد سليمان زوج أختها.

تطلب "أمل" من والدها التدخل في خروج "محمد حربي" من القضية، في مقابل موافقتها على الزواج من شخص ثري اختاره والدها أحد أثرياء مدينة العياط، وذلك بعد رفضه زواجها من "حربي" ووضعه في موقف مهين أمام أقاربه من كبار المسئولين.

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته محمد رمضان، ماجد المصري، حلا شيحة، هنادي مهنى، يوسف عثمان، أحمد صيام، منى عبد الغني، سامي عبد الحليم، وعدد آخر من النحوم.