كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطأ إخراجي جديد في الحلقة الثانية عشر من "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "زلزال"، خطأً إخراجياً ضمن مشهد جمع بين "محمد حربي" محمد رمضان و"محرم" سعيد صالح، داخل الحجز بقسم شرطة واحد بالرغم القبض عليهما من منطقتين مختلفتين بالجيزة.

يقوم "محمد حربي" بصفع عضو مجلس النواب "قاسم" في مدينة العياط، ويظهر في المشهد التالي داخل نفس قسم الشرطة مع "محرم" المتهم في قضية مخدرات، وتم القبض عليه من مكان عمله بمنطقة الوراق.

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته محمد رمضان، ماجد المصري، حلا شيحة، هنادي مهنى، يوسف عثمان، أحمد صيام، منى عبد الغني، سامي عبد الحليم، وعدد آخر من النحوم.