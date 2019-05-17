أكرم حسني يخدع أحمد فهمي وهنا الزاهد في "الواد سيد الشحات"

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شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" محاولة كل من سيد وزوجته ريتاج وشقيقه فخر، سرقة والدة ريتاج بعدما حصلت على ٢٠ مليون جنيه، بعد بيع قطعة أرض، واحتفظت بالأموال مع ابن شقيقتها "سكر".

وفشل الثلاثة في سرقة الأموال التي كانت بحوزة سكر، واكتشف مخططهم، ولكنهم صعبوا عليه، فقرر العفو عنهم وعدم تسليمهم للشرطة، وبعدها أقنعها بأنه سيساعدهم ويعطيهم الأموال، ولكنهم اكتشفوا في نهاية الحلقة أنه خدعهم وأعطاهم صندوق نحل.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.