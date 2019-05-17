كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكرم حسني يسخر من أحمد فهمي بأغنية "لا يزال" في "الواد سيد الشحات" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الفنان أكرم حسني أغنية "لا يزال" ضمن أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات"، والتي سخر فيها من منافسه "سيد"، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد فهمي.

وأوضحت "أمينة" أن الصعوبات التي واجهتها في المسلسل كانت عدم توافر الأزياء الهندية في مصر، إلى جانب تقديم الحلقات لها على الهواء، مشيرة إلى أن أزياء إبراهيم الأبيض لم تأخذ أكثر من ٢٤ ساعة، لافتة إلى أنه في حال توافر عامل الوقت كانت الأزياء ستخرج على نحو أفضل بكثير.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.