ياسمين عبد العزيز على وشك الانتهاء من تصوير مسلسل "لآخر نفس"

أوشك المخرج حسام على، على الانتهاء من تصوير مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، الذي يعرض على قناة "الحياة" في الساعة الثامنة مساءً، حيث يتبقى لفريق العمل 9 أيام وينتهي تصوير المسلسل بالكامل.

واستكمل فريق العمل التصوير بعد توقف يوم لتغيير الديكور ومعاينة 3 أماكن للتصوير، خاصة أن فريق العمل يصور في عدة أماكن متفرقة في أنحاء القاهرة، ويعود حسام على للتصوير غداً الخميس في منطقة جرانا هايتس ، وتجمع المشاهد كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأحمد العوض.

وحصل مسلسل "لآخر نفس" على إشادات كبيرة من النقاد ورواد التواصل الاجتماعي، خاصة أن ياسمين عبد العزيز قدمت مفاجأة كبيرة في الماراثون الرمضاني بتغيير جلدها تمام، وابتعادها عن الكوميديا، وتقديم عملا دراميا يستحق الإشادة، ، كما حققت نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرض المسلسل .

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"مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجي وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمي، مصطفى حشيش.

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