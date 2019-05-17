مُخرِج "زلزال" يُضيف "أسماءً بذيئة" على السيناريو دون عِلم المؤلف

كشف مؤلف مسلسل "زلزال" الذي يلعب بطولته الممثل المصري محمد رمضان، عن تدخل المخرج في السيناريو الأصلي للمسلسل وإجراءه تعديلات مخالفة تماما لمسار وأخلقيات المؤلف، مشددًا على أنه اتخذ من المخرج تعهدًا مكتوبًا بعدم التدخل إلا أنه لم يلتزم به وأدخل على المسلسل "أسماء بذيئة" دون الرجوع للمؤلف، مؤكدا أنه اتخذ "إجراءات قانونية" بحقه.

وأشار المؤلف والكاتب عبد الرحيم كمال إلى "حدوث تغييرات في بعض خطوط الدراما وإضافة شخصيات لا علم لي بها "ذات أسماء بذيئة" إلى المسلسل".

وقال كمال في بيان نشره على موقع "فيسبوك"، الخميس: "اتصلت بالشركة المنتجة ووجهت الشركة للمخرج إبراهيم فخر تحذيرا، فكرر الأمر، فتوقفت مرة أخرى عن الكتابة وطلبت من الشركة أن يكتب تعهدا بعدم تكرار تدخله غير المهني دون علمي في الكتابة، وتم ذلك".

إلا أن كمال أضاف: "أنهيت كتابة حلقات المسلسل بالكامل (الثلاثون حلقة) وتم تسليمها للشركة المنتجة، حيث فوجئت بمزيد من التدخلات دون الرجوع إلي حتى بعد تعهده كتابة بعدم تكرار هذا التصرف".

واعتبر المؤلف أن "هذا المسلسل تم التدخل فيه بشكل سافر وغير فني مما أضر بشكل ومضمون موضوعي الأصلي للعمل وصياغته (وعلمت أن التغييرات طالت حتى القيم الأساسية وصنعوا نهاية للعمل تنتصر لكل قيم الرجعية والبلطجة ومنطق الشارع واستبدال القانون بالذراع والعنف، وليس للقيم الإيجابية والإنسانية الراقية التي كتبتها على مدار 30 حلقة كاملة".

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وختم بيانه قائلا: "جار مع النقابة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا المخرج، فضلا عن باقي وكافة المسارات القانونية الممكنة لإيقاف هذا الابتذال الفني وعدم الأمانة".

يشار إلى أن كمال له عدة أعمال فنية حققت نجاحات كبيرة، منها مسلسلات "ونوس" و"الخواجة عبد القادر" و"شيخ العرب همام" بالتعاون مع الفنان يحيى الفخراني.

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