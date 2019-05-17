سوزان نجم الدين تكشف سبب قبولها دور الأُم في "ابن أصول"

أعربت الفنانة سوزان نجم الدين، عن سعادتها وفخرها بما تلقته من ردود فعل إيجابية عن مسلسل "ابن أصول"، مؤكدة أنها كانت متوقعة هذا النجاح من البداية لأن العمل يخص كل الأسر المصرية والعربية.

وأضافت في تصريحات إذاعية: "الحمد لله، ردود الفعل حلوة جدًا، حيث إن الجمهور يرى "أصول" شخصية مختلفة ودمها خفيف، كذلك يرون العمل جديدًا ويمسهم، ويتناول موضوع حب التملك، بين الأم والابن، وأن الحب الزائد عن حده بيدمر، والمسلسل رسالة لكل أم".

وبسؤالها عن طبيعة موافقتها على شخصية الأم رغم صغر سنها، أكدت أنها وافقت لما لمسته من قوة العمل وجديته، والقضية التى يعالجها، بجانب فريق العمل المتكامل. وأشارت إلى أن ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعى أسعدتها كثيرًا.

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