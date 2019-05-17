شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب يصوران 5 مشاهد من "لمس أكتاف" فى استوديو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أسرة مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، تواصل التصوير بكثافة بالغة، حيث صور بطل العمل والنجم فتحى عبد الوهاب والفنانتان إيمان العاصى وسمر مرسى 5 مشاهد هامة فى الأحداث، داخل استوديو مصر، حيث يستمر التصوير لمدة يومين على أقصى تقدير، وبعدها ينتقل مخرج العمل حسين المنباوى إلى مواقع تصوير أخرى، إذ يتبقى ما يقرب من 10 أيام وينتهى فريق العمل من التصوير نهائياً.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ عرض الحلقات الأولى، خاصة أن العمل تناول قصية مخدر "الأستروكس" بطريقة واقعية كونها من أهم القضايا التى تشغل الرأى العام حالياً، حيث ضرب هذا المخدر الكثير من الشباب، وأثر على جيل كامل، وهو الأمر الذى يحسب لصناع العمل فى الماراثوان الرمضانى.

مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسى، أحمد كشك، من تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى، وتدور أحداث العمل حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى.