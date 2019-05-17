شكرا لقرائتكم خبر عن "Watch it" يتصدر تريند تويتر فى مصر والدول العربية بآلاف التغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعشرات الآلاف من التغريدات، تصدر هاشتاج "Watch it" قائمة تريند تويتر فى مصر وعدد كبير من الدول العربية، بعد البيان الذى أصدرته منصة Watch it وأكدت فيه على توفر خدماتها مجانا لنهاية مايو.



قائمة الترند

وأشاد الكثير من المغردين، بهذا البيان مؤكدين أنها خطوة هامة فى حماية الملكية الفكرية وأيضا احتراما للمشتركين بعد رد اشتراكهم.

وجاء نص البيان: "تعلن منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامى الرقمى أنه أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بدء شهر رمضان المعظم، تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات المنصة وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتى.

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ومع إعادة إطلاق المنصة الجديدة اليوم، تقوم المنصة الرقمية "Watch it" اعتذارها لكل مشتركيها وتتيح لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما تعلن المنصة توفير خدماتها مجانا وحتى نهاية شهر مايو 2019.

وللتسجيل فى منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامى الرقمى، من خلال الموقع الإلكترونى WWW. Watchit.com