شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد عادل إمام.. محمد رمضان: أنا واحد من جمهورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان على تقديم التهانى للفنان الكبير الزعيم عادل إمام، وذلك بمناسبة عيد ميلاده اليوم، بنشر صورة له وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد وكل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ ورئيس قسم الفن"، وكتب هاشتاج أسفل تعليقه "واحد من جمهورك".



محمد رمضان يهنئ عادل امام بعيد ميلاده

وغاب النجم الكبير عادل إمام عن السباق الرمضانى هذا العام، حيث توقف تصوير مسلسله الجديد الذى كان مقررا عرضه خلال موسم رمضان الحالى، وخلال الـ 7 أعوام الماضية قدم الزعيم مسلسلات متتالية وهى: "فرقة ناجى عطا لله"، من إخراج رامى إمام، مسلسل "العراف" ، إخراج رامى إمام، مسلسل "صاحب السعادة"، إخراج رامى إمام، مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، إخراج رامى إمام، مسلسل "مأمون وشركاه"، مسلسل "عفاريت عدلى علام" ومسلسل "عوالم خفية" .

ويخوض الفنان محمد رمضان الموسم الدرامى فى شهر رمضان بمسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، ويشاركه فى البطولة، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.