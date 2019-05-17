الأفاعي تُغرق صفحات أوبرا وينفري الإلكترونية

متابعة الخليج 365: تتعرض الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري لحملة هجوم شرسة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتتلقى أوبرا آلاف التعليقات التي يتضمنها “ايموجي” الأفعى عبر حساباتها على مواقع الإنترت.

وأفادت مصادر صحفية أجنبية أن وينفري تقوم سريعًا بحظر كل شخص يرسل لها “ايموجي” الأفعى.

تجدر الإشارة إلى أن أوبرا وينفري كانت قد أثارت غضب الجمهور بالحلقة التي استقبلت فيها ببرنامجها متّهمي ملك البوب الراحل مايكل جاكسون بالتحرش الجنسي والاغتصاب.

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