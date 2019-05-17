ريكي مارتن ينشر صورة جديدة لابنته من زوجه السوري

متابعة الخليج 365: نشر الفنان العالمي ريكي مارتن، صورة له مع ابنته من زوجه السوري إيوان يوسف والتي رزقا بها في الأوّل من شهر يناير الماضي وأطلقا عليها اسم“لوشيا”.
صورة ريكي مارتن مع الصغيرة حصدت عشرات آلاف علامات الإعجاب عبر حساب ريكي مارتن على موقع “إنستجرام”.
الجدير بالذكر أن ريكي مارتن أعلن زواجه رسميًا من وجوان يوسف في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2018 الجاري ولدى الرجلين توأم بالتبني هما ماتيو وفالنتينو ولدا عبر استئجار رحم أم بديلة.
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