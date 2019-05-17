متابعة بتجــــــــــرد: أعربت النجمة التركية بيرين سات عن دعمها للمثليين جنسيًا من خلال حسابها الشخصي على موقع “انستجرام”. وأعادت بيرين نشر بوستر حملة هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي يتصدّرها علم المثليين جنسيًا مرفقًا بعبارة: “الحب أمر عظيم حتى نقابله بالكراهية”. وتعتبر بيرين سات من أنجح نجمات التمثيل في تركيا، وامتدت شهرتها إلى الوطن العربي وعدد كبير من البلدان العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيرين سات تدعم المثليين وترفع شعار حملة الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.