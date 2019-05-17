طرح البرومو الدعائي المطوّل لفيلم “الممر” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: طرحتالشركة المنتجة لفيلم “الممر” الإعلان الدعائي المطوّل الرسمي الخاص بالعمل المنتظر عرضه قريبًا في الصالات السينمائية.

يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حواره وقام بتأليف الأغاني الخاصة به الشاعر أمير طعيمة وشارك في بطولته النجوم أحمد عز، أحمد رزق، هند صبري، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، إياد نصار ومحمد جمعة.