من يُحاول التشويش على نجاح ستيفاني صليبا في “دقيقة صمت”؟

بعدما انتشر اليوم عبر منصات التواصل تصريح نُسبَ إلى الممثلة ستيفاني صليبا تتحدث فيه عن الدراما اللبنانية وإنقاذها للنجوم السوريين بعد الأزمة التي تعرّضت لها البلاد، خرجت ستيفاني عن صمتها ونشرت فيديو عبر حسابها على انستغرام أوضحت خلاله تفاصيل الإشاعة المتداولة.

وأكدت أن اليوم شعرت فعلاً بقيمة نجاح مسلسل “دقيقة صمت”، وأضافت انه منذ الصباح يتم التداول بتصريح مفبرك منسوب لها. وأكّدت أن هذا الحديث المتداول ليس أسلوبها ولا منطقها ولا يشبهها وهي لا تفكّر بهذا المنطق وليس من مبادئها ان تتحدث بهذا الاسلوب.

وتابعت مشيرة أن هذا الموضوع أحزنها وأفرحها بنفس الوقت.

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أفرحها لأنها شعرت أن المسلسل ناجح جداً ولديه جمهور كبير والجمهور أحب اداءها واحزنها لأنها شعرت أن هناك من يفبرك لها قصصاً كي يكرهها الناس.

ستيفاني شكرت الجميع على هذه المحبة لأن هذه المحبة هي من جعلت البعض يتهجم ويشنّ حرب عليها.

نذكر ان ستيفاني صليبا تخوض السباق الرمضاني من خلال مسلسل “دقيقة صمت”، حيث تشارك في بطولته الى جانب عابد فهد، فادي ابي سمرا ونخبة من نجوم الدراما والتمثيل.

اللافت هذه المرّة ان “صليبا” ظهرت في المسلسل بصورة طبيعية وواقعية، بعيدًا عن المزايدات في ما يتعلّق بتصفيف الشعر والمكياج وحتى طريقة اللبس، فأطلّت على المشاهدين بما يتناسب مع الشخصية التي تجسّدها، لتقدّم الدّور بطريقة محترفة ومميّزة.